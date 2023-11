(Di martedì 28 novembre 2023) Dicono che non sia più la stessa, dicono che la vecchia Signora abbia cambiato carattere . Il famoso stile bianconero " vinco sul campo, stravinco come società " è ancora un inimitabile punto di ...

Mazur - l'ultimo regalo di Tognozzi alla Juve : 'Ha tutto per arrivare in prima squadra'

Juve, l'ultimo Allegri: perché sta pensando all'addio

... stravinco come società " è ancora un inimitabile punto di riferimento per chiunque voglia avere successo nell'industria del pallone, oppure resta un retaggio del passato Laha avuto a lungo ...

Juve, l’ultimo Allegri: perché sta pensando all'addio Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport in prima pagina sulla panchina della Juve: "L'ultimo Allegri" TUTTO mercato WEB

JUVE AL MERCATO SE...

La Juve farà mercato a gennaio Bella domanda a cui è difficile, però, dare una risposta. Sappiamo tutti benissimo la situazione economica dei bianconeri e le difficoltà che hanno a livello economico ...

Pagina 2 | Chiesa-Vlahovic di nuovo brillanti ma resta nodo rinnovi: la strategia Juve

L’azzurro in scadenza nel 2025, intesa vicina almeno per un anno in più. Con DV9 il club bianconero tratta per prolungare oltre il 2026 e spalmare i costi: i dettagli ...