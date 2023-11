Juve | Iling non gioca mai | la soluzione è il mercato

(Di martedì 28 novembre 2023) Non. Da esterno come da mezzala, rimane costantemente l'ultima scelta di Max Allegri, almeno in questa fase. Così l'entourage...

La Juve ntus non molla Rodrigo De Paul . Secondo Tuttosport, in vista del prossimo mercato di gennaio la possibile cessione di Iling Junior può... (calciomercato)

Come riporta Tuttosport, il Tottenham ha messo nel mirino Samuel Iling -Junior, in scadenza tra un anno e mezzo con la Juve ntus che lo valuta... (calciomercato)

Una manciata di minuti qua e là, un assist alla seconda giornata col Bologna e tanta panchina per Samuel Iling -Junior, ex gioiello della... (calciomercato)

Juve, due cessioni a gennaio: ecco chi partirà

Commenta per primo Senza coppe, impazza il mercato in casa Juventus . Secondo Tuttosport , sono due i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri a gennaio:- Junior e Nicolussi Caviglia . Per il primo l'idea è di una cessione a titolo definitivo, per il secondo invece si punta a un prestito con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di ...

Iling e la scelta della Juve: "Facile, tutto ruota attorno alla vittoria" Tuttosport

Juventus – Inter 1-1: pagelle fantacalcio e highlights

Voti fantacalcio e highlights di Juventus - Inter, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024: Lautaro Martinez è il migliore del match JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny 6, 4 Gatti 5.5, 3 ...

Juve, avrai il rinforzo mercato: la condizione perché arrivi sicuramente

I nomi sul taccuino: De Paul, Fabian Ruiz, Spertsyan, Samardzic, Berardi, Sudakov e Sancho. Occhio alle opportunità e alle uscite ...