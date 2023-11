Juve | due cessioni a gennaio | ecco chi partirà

(Di martedì 28 novembre 2023) Senza coppe, impazza il mercato in casantus. Secondo Tuttosport, sono due i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri a: Iling-Junior...

Verso Juve-Inter : Inzaghi può eguagliare due record - ma in quelle stagioni non arrivò lo scudetto

Perché il pareggio di Juventus-Inter si può leggere in due modi opposti

VXL, un blogger nerazzurro su Juve - Inter: 'Sembrava il derby della paura'

Un pareggio che non accontenta nessuna dellema che, dopo la partita, sembra essere il risultato più giusto. Il blogger rolexdatejust ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.

Juventus-Inter fa il botto in tv: oltre due milioni su Dazn! Tuttosport

Juventus-Inter, Allegri: "Abbiamo preso un gol da polli. Vlahovic Miglior gara con noi" Sky Sport

LIVE TJ - LUCCHESE - JUVENTUS NG 3-2 - Sconfitta ai supplementari per la squadra di Brambilla

116' - SCAGLIA SALVA PER DUE VOLTE LA JUVE - Prodigioso il portiere bianconero che salva la Juventus per due volte. Prima su Guadagni e poi su Yeboah. 73' Lucchese ad un passo dal vantaggio - Palumbo ...

VLAHOVIC, Dicembre mese chiave per rinnovo con la Juve

In queste settimane la Juventus e Dusan Vlahovic non hanno mai interrotto la ... oppure il biennio 2026-2028 in caso di rinnovo di due anni. Possibile anche un'aggiunta di una clausola rescissoria.