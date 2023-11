Juve | Bargiggia | «Conferme sull’addio di Allegri | su Conte…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Le parole di Paolo, noto giornalista, sul futuro della panchina dellantus trae Conte Paoloha parlato in esclusiva antusnews24.com del futuro della panchina della. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni sul possibile addio dial termine della stagione. Ha? C’è l’ombra di Conte?«Confermo che anche da quello che mi arriva, dai segnali che ho io, a fine stagione dovrebbe esserci la chiusura del rapporto trae lantus. È chiaro che Conte è nettamente favorito a sostituirlo. Potrebbe esserci un’ipotesi alternativa Thiago Motta, che Giuntoli stima molto, però Thiago Motta potrebbe entrare in gioco anche a Roma per il dopo ...