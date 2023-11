Joel Kinnaman | star di The Suicide Squad | è pronto a tornare nel DC Universe

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 novembre 2023) L'attore si è detto più che interessato a entrare a far parte del nuovo DCdi James Gunn nei panni di un personaggio completamente diverso. Il Rick Flagg diè stato ucciso durante gli eventi di The, film targato DC Extended. Il 2024 sancirà il debutto del DCdi James Gunn eha dichiarato che gli piacerebbenei panni di un personaggio completamente diverso. "Penso che vorrei interpretare un personaggio completamente nuovo", ha dettonel corso di una nuova intervista, mentre era impegnato nella campagna promozionale del suo ultimo lavoro, Silent Night - Il silenzio della vendetta di John Woo. "Non parlo con James Gunn da un po', ma forse ...