Iveco Bus fornirà 7.100 scuolabus al Brasile

TORINO - Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, è stato scelto come principale fornitore del programma di trasporto scolastico brasiliano per le aree rurali,

TORINO -, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici diGroup, è stato scelto come principale fornitore del programma di trasporto scolastico brasiliano per le aree rurali, noto come ...

TORINO (ITALPRESS) - Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, è stato scelto come principale fornitore del programma di trasporto scolastico brasiliano per le ...

Nuova commessa per Iveco Bus. Il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group ha annunciato di essere stato scelto come principale fornitore del programma di trasporto scolastico ...