Italia-Rep Ceca | Meloni | ' con Pavel intensificati dialogo politico e sinergie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov (Adnkronos) - Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica, Petr, in occasione della sua visita in. Un incontro molto positivo, che ha fornito l'opportunità di consolidare l'amicizia tra le nostre due Nazioni e di intensificare ulteriormente ile le proficuetra Roma e Praga sui temi di maggiore attualità dell'agenda europea e internazionale. Al centro del colloquio anche lo sviluppo della nostra collaborazione industriale nei settori della difesa e della sicurezza, così come nel campo dello spazio". Lo scrive su Twitter Giorgia