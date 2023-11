Istituzioni e imprese con l’Aronc per nuovi progetti di sostegno alla sanità pubblica

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) Consueta cena degli auguri per l’associazione Amici della radioterapia e oncologia clinica “In un momento in cui la sanità è in crisi, le associazioni di volontariato svolgono un lavoro preminente, necessario e indispensabile”., lo ha detto il presidente del consiglio regionale dell’Umbria, Marco Squarta, in occasione della consueta cena degli auguri di Natale organizzata dal(associazione Amici della radioterapia e oncologia clinica), aggiungendo poi: “Credo di conoscere bene il mondo del volontariato avendolo frequentato per molti anni e avendo svolto anch’io attività in associazioni del territorio. So con quanto entusiasmo ci si impegna a favore dei più svantaggiati”. L’evento, che si è svolto nello scorso fine settimana, ha visto la partecipazione di volontari, rappresentanti delle, professionisti e imprenditori ,salutati dal ...