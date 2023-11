Israele | liberati altri 12 ostaggi Si lavora per estendere la tregua | i paletti di Tel Aviv e il richiamo Usa

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Sono 12 glirilasciati oggi nell’ambito dellatrae Hamas: si tratta di 10 cittadine israeliane e due straniere. A renderlo noto sono state le forze militari israeliane. I 12 osteggi, fra le quali anche la 17enne di origine argentina Mia Leimberg, sono stati trasferiti dalla Croce rossa in Egitto, attraverso il valico di Rafah. In cambio, secondo quanto riferito dal Qatar,avrebbe rilasciato 30 civili palestinesi. Ladovrebbe finire domani, secondo l’accordo per la sua estensione siglato ieri. In queste ore è trapelata però l’ipotesi di un’ulteriore estensione, rispetto alla qualeavrebbe posto dei. Le difficili trattative per l’estensione dellaIn particolare, il quotidiano israeliano ...