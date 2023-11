Israele-Hamas | tregua prorogata di due giorni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) In cambio di 20 ostaggi saranno scarcerati 60 palestinesi In cambio di 20 ostaggi saranno scarcerati 60 palestinesi Raggiunto l'accordo per prorogare di altri duelatraa Gaza, che sarebbe scaduta stamattina: in cambio di 20 ostaggi saranno scarcerati 60 palestinesi. Nella notte concluso intanto il quarto scambio tra israeliani e palestinesi. Biden si è detto "soddisfatto", ma il ministro israeliano ha chiarito: "Appenasarà terminata, continueremo a combattere"