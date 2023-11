Inzaghi schiera una seconda Inter contro il Benfica | la probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Sarà come vedere unain campo domani nella sfida di Champions Leagueil. Secondo l’inviato di Sky Sport 24ha intenzione di usufruire di un ampio turnover.– L’ha già la qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca. Per questo Simonepuò permettersi di mandare in campoilpraticamente unasquadra. Matteo Barzaghi lancia gli ultimi aggiornamenti di: «Per l’sarà turnover totale. Cambieranno quasi tutti i giocatori rispetto alla sfida con la Juventus ad eccezione di De Vrij, Acerbi e Darmian anche se in posizione diversa. In porta ...