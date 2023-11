Inzaghi “Il lavoro non è finito | vogliamo il primo posto”

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “E' una gara importante, la giochiamo con la soddisfazione di essere qualificati in anticipo, ma il nostronon è: c'è unda conquistare, la Real Sociedad è una squadra importante”. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica al Da Luz di Lisbona.“Domani gioca Audero, lavora benissimo e volevo già farlo debuttare col Frosinone – ha svelato in conferenza stampa il mister nerazzurro – Con la Juve abbiamo fatto una partita da squadra matura e non spettacolare, ma l'Inter mi è piaciuta”. “La finale di Champions o la seconda stella? Siamo l'Inter, abbiamo l'obiettivo di vincere. E' il terzo anno che andiamo agli ottavi e con la qualificazione al Mondiale per club è un orgoglio. ...