Interrogatorio Turetta | Colasanti AICIS a Notizie com | “C’è qualcosa di più grave rispetto al classico femminicidio”

Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) L’di garanzia di Filippoè durato circa trenta minuti. Il ventiduenne accusato deldi Giulia Cecchettin si è avvalso della facoltà di non rispondere ed ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla giudice per le indagini preliminari di Venezia Benedetta Vitolo e al pubblico ministero Andrea Petroni. Ha sostanzialmente confermato quanto detto alla polizia tedesca, quindi di aver ucciso la giovane e di aver tentato più volte di uccidersi durante la fuga ma di non aver trovato il coraggio. Avrebbe dichiarato anche di essere affranto e pronto a prendersi le conseguenze del gesto commesso. Gino e Giulia Cecchettin (Ansa Foto) –.comAll’è stato presente anche Giovanni Caruso, avvocato di, che ha raccontato che il suo ...