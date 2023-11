Interrogatorio di Filippo Turetta | i tre scenari possibili

Leggi su tpi

(Di martedì 28 novembre 2023) Cosa può succedere oggi?e il suo avvocato difensore, Giovanni Caruso, ordinario di diritto penale all’ateneo di Padova, hanno, di fatto, tretà. Accettare il contradditorio, quindi rispondere alle domande del giudice Vitolo, che mireranno a far chiarezza sui punti ancora in ombra di quanto accaduto dalla tarda serata di sabato 11 novembre, fino al ritrovamento del corpo di Giulia, prima, quindi alla cattura di, in Germania, il giorno successivo. Caruso e il suo assitito potrebbero, invece, decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere, «dribblando», per il momento, le domande del gip, in particolare quelle volte a determinare l’eventuale premeditazione del delitto: l’aggravante, riconosciuta da sentenza processuale, alzerebbe fino al carcere a vita l’ipotetica pena massima. Terzo ...