Inter | Zhang non si presenta ancora in tribunale | udienza rinviata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tutte le ultime notizie sulle vicende giudiziarie che coinvolgono Steven, presidente dell’. I dettagli Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente dell’Stevennon si sarebbeuna voltato inper la causa di China Construction Bank. Sul quotidiano si legge: «Ieri infatti ha dato buca aldi Hong Kong, dove era stata fissata un’per la causa promossa da China Construction Bank. Non è la prima volta che accade. Va ricordato che il presidente dell’è stato condannato al pagamento di oltre 300 milioni per un prestito non saldato. Il nuovo dibattimento è fissato per il 25 gennaio ma non si fa peccato a pensare che la ‘melina’ possa essere ...