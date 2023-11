Inter | andamento dei prestiti | Esposito e Stankovic volano | Correa sempre più giù

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. In Serie B la Sampdoria di Sebastianoe Filipvince ancora. In Ligue 1 continua a deludere Joaquin. RIEPILOGO– Joaquine il Marsiglia continuano a non trovare pace. L’attaccante in prestito dall’trova ancora spazio da titolare nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, ma la squadra non gira. L’1-1 contro lo Strasburgo non sposta molto, e la classifica di Ligue 1 peggioradi più. Ora il Marsiglia è non solo a 9 punti dal quarto posto (che varrebbe il riscatto automatico dell’argentino), ma è appena 3 punti sopra la zona retrocessione. Sorride invece Martin Satriano, che ...