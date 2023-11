Intelligenza artificiale | Intel investe in una nuova AI scientifica

(Di martedì 28 novembre 2023) Si chiama AuroraGPT e verrà addestrata con un'enorme quantità di dati scientifici per accelerare la ricerca e assistere gli scienziati

Come riconoscere le fake news e come difendersi all’epoca dell’intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale : un nuovo accordo internazionale per l'uso sicuro della tecnologia

Intelligenza artificiale - Usa e Uk insieme per la sicurezza globale

Intelligenza artificiale - Usa e Uk insieme per la sicurezza globale

"L'intelligenza artificiale non è iniqua. Ma attenzione ai bias cognitivi

Intelligenza artificiale - Usa e Uk insieme per la sicurezza globale

Slotherhouse, il film horror sul bradipo assassino supera le aspettative

Articoli più letti I 4 clan che comandano sull'di Andrea Daniele Signorelli La Terra è stata attraversata dal secondo raggio cosmico più potente mai rilevato di Mara ...

Sasso: “Con l’intelligenza artificiale il ruolo del docente si trasforma, ecco come” [VIDEO INTERVISTA] Orizzonte Scuola

L'intelligenza artificiale che prevede il tempo meglio dei centri meteo WIRED Italia

Ridley Scott teme l'Intelligenza Artificiale, la paragona alla bomba all'idrogeno

Nei suoi film il regista Ridley Scott ha dipinto l'intelligenza artificiale come pericolosa per l'uomo, un nemico più che un alleato. I primi vagiti reali dell'IA, quelli che stiamo vedendo oggi con C ...

Intel investe in una nuova intelligenza artificiale scientifica

Si chiama AuroraGPT e verrà addestrata con un'enorme quantità di dati scientifici per accelerare la ricerca e assistere gli scienziati ...