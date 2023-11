Insultate e aggredite dalle pacifiste | l' orrore al corteo | che fine fanno le tre ucraine

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Per avere un breve saggio di doppia morale e di concezione disinvolta dell'universalità dei diritti basta leggere questa storia che Libero è in grado di raccontare. Sabato, manifestazione a Roma organizzata da “Non una di meno” contro la violenza sulle donne. Iniziativa nata sulla spinta del dolore collettivo (doveroso) per l'assassinio di Giulia Cecchettin. Però quel che pareva fosse un momento a tutela di un bene universale (la vita, la dignità e il rispetto per la donna) prende dei rivoli ideologici. Non solo per più di una sortita filo palestinese documenta già ampiamente su queste pagine nei giorni scorsi. Ma anche per quel che la signora Lyudmyla Hnatyk racconta al nostro taccuino. Lyudmyla e due amiche, tutte, decidono di partecipare al. E di farlo portando con sé le bandiere del Paese in cui sono nate. «Era una manifestazione ...