Insigne: "purtroppo, se non vinci, nessuno si ricorda di te" (Gazzetta)

Con lo scudetto si è chiuso un cerchio, merito pure di"Non solo di, penso ai ... Per un periodo giocavamo il miglior calcio d'Europa (epoca Sarri, ndr):, se non vinci, ...

Insigne: «purtroppo, se non vinci, nessuno si ricorda di te» (Gazzetta ... IlNapolista

Insigne: "Sognavo scudetto da capitano. Vi svelo perché ero a Castel Volturno. Kvara fortissimo, gli... Tutto Napoli

Insigne: "Sognavo scudetto da capitano. Vi svelo perché ero a Castel Volturno. Kvara fortissimo, gli ho scritto..."

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Lo faccio ogni anno, vado al centro sportivo a trovare i miei ex compagni, ci tengo molto. Resto il pri ...

Insigne a Napoli, visita a a sorpresa a Mazzarri e alla squadra

Come un anno fa, Lorenzo Insigne torna a far visita al suo Napoli. L'ex capitano azzurro, rientrato in città da qualche giorno per la pausa del campionato americano in cui milita, ...