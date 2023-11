Iniezioni di botulino per avere il collo lungo come una bambola | cos’è il Barbie Botox e perché è un trend pericoloso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Ogni sposa, prima del matrimonio, ha una serie di appuntamenti da rispettare, ma Isabelle Lux, content creator di 32 anni, ha deciso di aggiungere alla lista anche una serie didinel muscolo trapezio. Motivo? Snellire ile le spalle in vista del grande giorno perun aspetto più “delicato”. Un po’quello di una. La beauty influencer – già famosa per aver dichiarato di spendere circa mille dollari al mese per mantenere un aspetto da adolescente – ha poi raccontato tutto su TikTok ai suoi 500mila follower, ribattezzando il trattamento “”. E, neanche a dirlo, il video è diventato virale. Quello che Isabelle Lux chiama “” in realtà è una procedura medica ...