Infortunio Dumfries | condizioni e tempi di recupero

Leggi su europa.today

(Di martedì 28 novembre 2023) Una gara, quella sul campo del Benfica, importante in chiave primo posto nel girone. L'Inter, che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, andrà a caccia dell'intera posta in palio in terra portoghese per poi presentarsi al meglio alla sfida con la Real Sociedad...