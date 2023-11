Infortunati Inter | si ferma Dumfries e le novità su Bastoni e Sanchez

Leggi su serieanews

(Di martedì 28 novembre 2023) Tengono banco gliin casa. Come trapelato nelle ultime ore,salterà la sfida di Champions League contro il Benfica a causa di un problema muscolare accusato durante la rifinitura Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della sfida di Champions League contro il Benfica e anche della prossima sfida di campionato contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.