Influenza nei bambini | no all' uso dell' antibiotico fai da te

(Di martedì 28 novembre 2023) ROMA - Gli esperti considerano la stagionele alle porte di media intensità, con tre virus principali circolanti, oltre ad altri 262 virus cugini: l'vera e propria, il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale. Sulla base dei dati in arrivo dall'emisfero australe, si ammaleranno

Influenza - casi in anticipo nei bimbi : i più colpiti da 1 a 4 anni. «Studi medici pieni e poche coperture per il Covid»

Influenza nei bambini, ecco quando preoccuparsi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Polmoniti sospette e influenze: così si allarga il focolaio oltre la Cina

Anche in Vietnam, dopo la Cina, si sta registrando un incremento delle infezioni respiratorie nei bambini. Impennata di casi e ospedali ... il ministero della Salute ha segnalato un altro caso di ...

Ospedale saturo, influenza e Covid hanno riempito i posti letto

PORDENONE/UDINE - Il primo vero abbassamento della temperatura in regione ha portato non solo il freddo, ma piano piano sta riempiendo i posti letto in ospedale, soprattutto a Pordenone.