India | estratti vivi i 41 minatori rimasti intrappolati nel tunnel | finisce un incubo durato 17 giorni

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo 17trascorsi sotto terra sono finalmente salvi i 41che eranonelSilkyara nell’Uttarakhand nel nord dell’. Una parte delera crollata il 12 novembre. Gli uomini, che sono stati portati fuori su delle barelle, “stanno bene date le circostanze”, ha detto un membro della protezione civile. Come sono stati salvati i 41nelinIl tubo largo 90 centimetri utilizzato per salvarli era stato precedentemente faticosamente perforato tra le macerie. Le loro famiglie, che avevano tanto sperato in questo momento, aspettavano fuori dal. Le ambulanze ora porteranno i lavoratori in ospedale per un controllo sanitario. Il ...

Liberi gli operai intrappolati da diciassette giorni in un tunnel in India

... nel nord del paese, sono staticon successo. Poco prima l'agenzia di stampa Press Trust ofaveva affermato che i soccorritori avevano estratto un primo operaio. I giornalisti dell'Afp ...

Estratti vivi i 41 minatori intrappolati in India. L’operazione di salvataggio tra yoga, preghiere e la miste… la Repubblica

Liberi gli operai intrappolati da diciassette giorni in un tunnel in India Internazionale

Estratti vivi i 41 minatori intrappolati in India. L’operazione di salvataggio tra yoga, preghiere e la misteriosa figura di un tecnico australiano

MeteoWeb I soccorritori hanno portato all’aperto il primo gruppo di operai indiani tra i 41 rimasti intrappolati dal 12 novembre in un tunnel in costruzione in Uttarakhand. I soccorritori hanno rimoss ...

India, i 41 operai rivedono la luce

In salvo gli uomini rimasti intrappolati per 17 giorni in un tunnel autostradale, dopo che il crollo di una parete ne aveva ostruito le vie di uscita ...