(Di martedì 28 novembre 2023) Dal 5 dicembre fino al 2 aprile 2024 un ricco calendario diper tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per risolvere alcuni dubbi o vogliono un aiuto per utilizzare al meglio i ...

Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti e personalizzati in Biblioteca

Dal 5 dicembre fino al 2 aprile 2024 un ricco calendario diper tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per risolvere alcuni dubbi o vogliono un aiuto per utilizzare al meglio i programmi software del proprio computer o del proprio cellulare, ...

Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti e personalizzati in ... LA NAZIONE

"Imparare l'italiano", a San Possidonio corso di alfabetizzazione per ... SulPanaro

Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti e personalizzati in Biblioteca

Dal 5 dicembre fino al 2 aprile 2024 un ricco calendario di incontri per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per risolvere alcuni dubbi o vogliono un aiuto per utilizzare al meglio i programm ...

Investitore efficace: l'educazione finanziaria come chiave per il benessere e l'indipendenza economica

Milano, 27 novembre 2023 – L'alfabetizzazione finanziaria è il cardine di una società moderna ed è fondamentale per assicurare a ciascun individuo la capacità di gestire il proprio denaro con saggezza ...