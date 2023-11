Incidente SS100 | tra le vittime un militare di Montemesola

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 28 novembre 2023) E’ pesantissimo il bilancio dell’stradale avvenuto sulla Strada Statale 100 nel tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre. Una Fiat Multipla si è scontrata frontalmente con un Minivan, la dinamica è ancora tutta da chiarire. Nella Fiat, che proseguiva in direzione Taranto, viaggiavano dei militari dell’Esercito Italiano in forza al 7 Reggimento Bersaglieri e di stanza ad Altamura. Tre di loro sono morti nell’impatto, la quarta vittima é il conducente del Minivan, un uomo di 68 anni, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Tra i militari morti, uno era di. Si tratta di Cosimo (Mimmo) Aloia, 50 anni, molto conosciuto e stimato in paese, anche per il lavoro di sua moglie Stefania, titolare di un attività commerciale nel centro ...