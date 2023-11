Incidente SS100 | Alberto | Domenico e Cosimo | i tre bersaglieri vittime

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 28 novembre 2023)Battafarano, 42 anni di Taranto;Ruggiero 51 anni di Statte eAloia (Mimmo), 50 anni, di Monemesola. Sono loro i tre militari in forza al 7° BattaglioneBrigata Pinerolo, di stanza ad Altamura, morti ieri nel tragicoavvenuto sulla Strada Statale 100. Il cordoglio del sindaco e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci “Una tragedia enorme ha cancellato quattro vite, sulla statale 100, ai piedi di Mottola. Tra loro tre militari originari della nostra provincia, tre uomini che ieri non hanno potuto riabbracciare le loro famiglie a Taranto, Statte e Montemesola.La sicurezza non è un bene barattabile: dobbiamo promuoverla con i nostri comportamenti personali, ma anche con azioni che sollecitino le istituzioni, tutte, a fare il loro dovere”. ...