Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) In merito ad unche si è verificato anni fa, ledellenon cie scendono in strada: “delle” Non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Tanto è vero che hanno ben pensato di organizzare una nuova manifestazione e di scendere, ancora una volta, in strada. Si tratta delledelledel tragicoda parte della compagnia aerea “Malaysia Airlines“. I parenti dei passeggeri cinesi, rimastidi questa tragedia, non cie intendono ricevere delle. Ricordiamo che il velivolo in questione scomparve quasi 10 anni fa ed ora hanno chiesto una nuova indagine in ...