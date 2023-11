Incidente a Thurio | due vittime in un tragico scontro tra treno e camion

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 novembre 2023) Due morti è ilbilancio di unavvenuto nella località di, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Coinvolti in questa drammatica vicenda unregionale, che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio a Corigliano Rossano, e un. Lesono la capodel convoglio e il conducente delche viaggiava da solo. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha avviato un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'e stabilire eventuali responsabilità.Le indagini sono in corso sotto la supervisione della polizia ferroviaria e dei carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco e del personale del 118. Lotra ile il ...