Inaugurato a Bastia Umbra il laboratorio innovativo Evaal

(Di martedì 28 novembre 2023) Una unicità a livello regionale nel settore delle analisi Ambientali e Veterinarie Una nuova attività a Bastia, una unicità a livello regionale nel settore delle analisi Ambientali e Veterinarie, il laboratorio innovativo Evaal, in via Santa Lucia, 12. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Bastia, Paola Lungarotti, che si è così espressa a proposito: "A tutti voi, professionisti esperti nel settore delle analisi laboratoriali, da sempre operanti a Bastia, auguriamo un luminoso futuro, a nome dell' Amministrazione Comunale, congratulazioni per questa nuova apertura".