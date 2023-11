In pagamento a dicembre il conguaglio Inps per l’anno 2023

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 novembre 2023) ROMA – L’ha completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di, ildelrelativo alla rivalutazione definitiva per, che l’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre, n. 145, ha anticipato all’ultimodelcorrente. La variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per, è pari al +8,1%. Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente, per una platea complessiva di 21 milioni ...