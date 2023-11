(Di martedì 28 novembre 2023) La Regione, guidata dal presidente GiovToti, annuncia un'importante svolta nel settore del trasporto ferroviario. A partire dal 2024, gratuità e sconti sono previsti per studenti e pendolari, in un tentativo di alleviare i costi di trasporto e incentivare l'uso del treno. L'articolo .

Sanremo, il sindaco Biancheri incontra il tennista Matteo Arnaldi

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati In Primo Piano Politica Sport Ottocentomila euro per gli impianti sportivi inPosted on 11...

In Liguria da gennaio gli iscritti a scuola sotto i 19 anni avranno l’abbonamento gratuito per la tratta da casa a scuola Orizzonte Scuola

Liguria: treni, da gennaio 2024 abbonamenti gratuiti e sconti del 50 ... Imperiapost.it

Firenze, Schmidt: "Faro' sapere a gennaio se mi candido sindaco"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Nuovo piano tariffario di Trenitalia, Toti: “Da gennaio 10mila studenti avranno l’abbonamento gratis o uno sconto del 50%”

La nuova disciplina è in via di approvazione. Dall'anno prossimo tutti gli iscritti a scuola sotto i 19 anni avranno l'abbonamento gratis per la tratta ...