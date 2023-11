In arrivo altri due nuovi Dirigenti alla Provincia di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Domenico Raffa per la FP CGIL BN e Antonio Forgione per la CISL FP. Il comunicato – . Uno a tempo indeterminato per l’Area Tecnica ed uno a tempo determinato per le società partecipate. Il primo sarà assunto per scorrimento della graduatoria del concorso per un posto di Dirigente Tecnico (lo scorrimento della graduatoria era già stato fatto per l’assunzione dell’ing. Minicozzi). Il secondo sarà assunto finofine del mandato del Presidente mediante un avviso che è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente, mediante contratto ex art. 110, comma 2, del D. Lgs 165/2001 (un contratto extra dotazione organica). Si passerà, quindi, da 4 a 6, oltreSegretaria Generale che ha anch’essa incarichi dirigenziali. Una percentuale di ...