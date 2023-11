Immobiliare | Paterna Sinergie | “Managerialità | trasparenza e comunicazione skills buon agente”

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – “Gli argomenti principali di questa sesta edizione diriguardano il senso di comunità che deve coinvolgere gli agenti immobiliari per aumentare e accrescere la loro reputazione. Di fatto abbiamo parlato di tendenze digitali, di scenari di mercato, dell’importanza nella formazione, di passare da una mentalità professionale ad una imprenditoriale. Gli spunti sono stati davvero tanti e con un unico obiettivo, quello di far crescere la reputazione degli agenti immobiliari, quindi del tutto il settore della mediazione nei confronti del mercato, la reputazione dell’non è una condizione permanente, ma è sempre soggetta a mutamento, quindi bisogna lavorare continuamente per mantenerla sempre positiva agli occhi del cliente”. Così GerardoEdizioni), ...