Immobile entra e risolve i problemi della Lazio | Celtic battuto e ottavi molto vicini

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Ci pensa Ciroe lain Champions ha tutta un’altra faccia. Il capitano viene panchinato da Sarri, manel secondo tempo edi una squadra che in campionato viaggia a ritmo lentissimo (sei sconfitte in tredici partite) ma che in coppa, invece, si ritrovassima alla qualificazione agli, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e la possibilità di festeggiare stasera sul divano, o sul pullman. Basterà un successo dell’Atletico Madrid in casa del Feyenoord per evitare di doversi andare a prendere il punticino al Wanda Metropolitano in una partita che a quel punto sarebbe infuocata. I biancocelesti sperano di andare in Spagna fra due settimane soltanto per giocarsi il primo posto e per il momento si godono tre punti ...