Ilary Blasi a Sanremo 24 | Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 novembre 2023)ha sceltoco-di24 la Regina di Roma:. Non è più solo un rumor, bensì quasi una certezza. Grande l’attesa per la prossima edizione del Festival della Musica Italiana. Inizialmente si parlava di Annalisa o Barbara D’Urso ad affiancare il famoso conduttore Amedeo Sebastiani, giunto alla quinta edizione da lui condotta e diretta. Siete curiosi di saperne di più?alla conduzione di24 La super esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato per prima la notizia nelle sue Instagram Stories:sarà la co-di24. Sembra che siano in corso delle trattative ...