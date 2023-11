Il Twente col bilancio in utile grazie agli incassi della birra | dalle scommesse all’alcol | al calcio va bene tutto pur di sopravvivere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Non sappiamo se davvero chi bevecampa cent’anni, come recitava un vecchio slogan pubblicitario – con l’alcol non si scherza, ma all’epoca si era spesso politicamente scorretti -, ma di sicuro la vendita di questa bevanda, tra le più diffuse e antiche del mondo, faalle casse del, quarto nel campionato olandese. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il club di Enschede ha chiuso il2022-2023 inai proventi del commercio: 10,5 milioni di euro lordi, al netto 6,5. Una notiziona, anche perché le squadreEredivisie condividono con quelle portoghesi il primato in Europa nei ricavi prodotti dalla cessione dei giocatori. Il, che nel 2010 vinse il ...