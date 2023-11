Il soldato russo in tranche che vaga in mezzo alle bombe

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023) E’ stata girata da un drone ucraino una scena a dir poco surreale, in cui si vede ungirore in. Nel video che vi mostriamo, pubblicato da Repubblica, si vede il militare, equipaggiato di kalashnikov a tracolla, elmetto e giubbotto antiproiettile, due razzi rpg nello zaino, muoversi incerto, come fosse un zombie: forse perché ubriaco o sotto l’effetto di sostanze. Ad un certo punto il drone gli scaglia contro una granata, che esplode a poco più di un metro di distanza senza ferirlo. Incredibilmente, il, come fosse in un stato di, non fa una piega: assiste allo scoppio, senza spostarsi di un centimetro. Poi cerca con il piede di spegnere i resti fumanti dell’ordigno. Rimane immobile e alza per un ...