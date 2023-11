Il Quirinale smentisce Pupo | Napolitano non ha mai telefonato a Sanremo per boicottare la sua vittoria

Leggi su biccy

(Di martedì 28 novembre 2023) Le dichiarazioni disecondo cui avrebbe dovuto vincere il Festival dinel 2010 se ilnon si fosse messo fra i piedi hanno fatto il giro del web. L’ex Presidente Giorgio, purtroppo, è venuto a mancare due mesi fa, ma il suo storico portavoce – fra le pagine di AdnKronos – ha categoricamente smentito che lui o qualcuno del suo team abbia chiamato l’Ariston nel 2010 per invertire l’ordine del podio. “La dichiarazione disecondo la quale la Rai avrebbe cambiato l’ordine dei vincitori del Festival didel 2010 per una telefonata delmi ha sorpreso. Per quanto ne sappia io e altri collaboratori del Presidente, non era certo lui al telefono. Dubito anche che si sia trattato di qualche altro ...