Il passato è il nostro futuro | rivivere i miti per ritrovare l’essenziale | contro il nichilismo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Isono fondati su questioni essenziali, la morte, l’origine cosmica, il dopo esistenza, il Fato, i lidella condizione umana, le metamorfosi: tentativi di comprensione quando ancora la scienza sperimentale ed i mezzi tecnologici non sussistevano come oggi. Ben diverso il mondo degli Eroi, o di personaggi umani sia pure in relazione con gli Dei. Come è noto gli antichi facevano presenti gli Dei sulla terra e con gli umani, addirittura da generare figli semidei. Gli Eroi, intesi come Personaggi, sono esemplari, i greci andavano al, esplicavano i punti cruciali della vita. Il greco massimo suscitatore di Personaggi è di sicuro Omero, con l’Iliade e l’Odissea. Nei tempi futuri esisteranno creatori di personaggi da somigliare alla creatività della Terra(Gaia, Gea) per fecondità: Dante, Shakespeare, ed in Grecia ...