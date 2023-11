Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 29 novembre | Matilde lascia Villa Guarnieri | Agata si confida con Landi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 novembre 2023) Glide Il8 inerenti alla puntata della soap targata Rai 1 in onda mercoledì 292023, fanno sapere che in seguito alla rottura definitiva con Tancredi,deciderà di fare le valige ere. Frigerio valuterà inoltre l’idea dire il capoluogo lombardo e trasferirsi altrove per mettere la parola fine con il passato. Scopriamo insieme quale anticipazione in più sul nuovo appuntamento de Il8. Il8,e Tancredi si separano Trae Tancredi non ci sarà alcun ...