Il modo in cui i giornali stanno raccontando Filippo Turetta è un problema

(Di martedì 28 novembre 2023)è in carcere a Montorio, Verona, dal 25 novembre; per un assurdo gioco di coincidenze il suo rientro in Italia, estradato dalla Germania dov’era fuggito dopo il femminicidio della ex fidanzata, Giulia Cecchettin, è avvenuto nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, segnata quest’anno dalle manifestazioni tenutesi in tutto il Paese, nate proprio dalla rabbia e dall’indignazione seguite al femminicidio di Cecchettin. Eppure – e non è la prima volta che ci troviamo a doverlo raccontare – emergono i soliti problemi in quella che è la narrazione fatta da una buona parte dei media italiani che, com’è naturale, hanno seguito eseguendo la cronaca di questa ennesima, tragica vicenda. A fronte dell’ennesimo femminicidio – quello di Giulia Cecchettin è stato il 105esimo dall’inizio del 2023, ...