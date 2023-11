Il mio violino rock per Bolle

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) Il look non convenzionale, i brani scritti per il ballerino più famoso del mondo, gli assoli con Carlos Santana e il suo «strumento» del Settecento realizzato da un allievo di Stradivari. Il compositore e musicista Alessandro Quarta si racconta a Panorama. «Ilva posseduto, per me ogni esibizione è come un amplesso». Ha un rapporto fisico e carnale con la musica Alessandro Quarta, «musical genius made in Italy» come lo ha definito la Cnn. Lo sa bene chi lo ha visto esibirsi sul palcoscenico senza frac e imbellettamenti vari, in jeans e maglietta, da solo o insieme a Roberto, un’accoppiata «elettrica»di quelle che fanno venire giù i teatri. «È un’emozione indescrivibile assistere in scena al miracolo di una mia composizione che prende vita attraverso le movenze di Roberto. Perché questo è ciò che succede: io eseguo un brano e lui lo fa suo ...