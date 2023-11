Il Metodo Fenoglio | Seconda Puntata | Pietro Sconvolto Da Una Sparatoria A Bari!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 28 novembre 2023) Il: unasconvolgee la sua squadra. Tutti sono ancora più determinati a procedere con le indagini, con gli occhi puntati su Grimaldi e Lopez! Ilprosegue ed arriva al suo secondo appuntamento. Unasconvolgerà la città di Bari, scatenando poi una terribile caccia all’uomo, mentredovrà ovviamente fare i conti con i suoi sentimenti. Infatti si sentirà molto provato da questa difficile situazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Nel 1992, a Bari c’è un clima di grande tensione per via delle lotte tra bande ...