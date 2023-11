Il giorno della verità su Expo 2030 | Roma spera nel ballottaggio Riad favorita

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) È atteso intorno alle 17 di oggi il voto per l'assegnazionesede di. In corsa l'Italia che ha candidato la Capitale, l'Arabia Saudita in gara con la Capitalee la Corea del Sud che ha proposto Busan. Alle 13 al Palais des Congres d'Issy di Parigi è in programma la 173ma Assemblea generale del Bureau international dessitions e i 182 Paesi partecipanti voteranno per il progetto che hanno ritenuto migliore. Sono previsti 20 minuti per ciascuna città, per l'ultima illustrazione del dossier. Successivamente si procederà al voto segreto, il cui esito è atteso, appunto, intorno alle 17. Qualora una delle tre candidate si aggiudicasse al primo turno i due terzi dei voti, circa 120, risulterà vincitrice. In caso contrario si procederà a un ...