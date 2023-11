Il docufilm Io | noi e Gaber torna al cinema a dicembre

Gaber rivive in “Io - noi e Gaber” : il docufilm a 20 anni dalla scomparsa - anteprima del trailer

'Io, noi e Gaber' di Riccardo Milani torna al cinema il 12 e 13 dicembre

Ilvede la partecipazione speciale di Gianfranco Aiolfi, Massimo Bernardini, Pier Luigi ... Le prevendite per 'Io,e Gaber' " prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce ...

Io, noi e Gaber, film evento più visto torna in sala 12 e 13/12 Agenzia ANSA

Io, noi e Gaber, il film evento più visto del 2023, torna al cinema il 13 ... Movieplayer

La compagna di Elly Schlein sul docufilm di Ilary Blasi: “Capolavoro”

Intanto, non si fa che parlare del docufilm Netflix, che risulta essere il prodotto più visto in Italia sulla piattaforma streaming. Tra coloro che ne hanno parlato, c’è anche Fabrizio Corona, secondo ...

“Io, noi e Gaber” è il film evento più visto del 2023: la pellicola torna in sala

È il “film evento” più visto dell’anno con oltre 65mila biglietti venduti e per questo torna in sala per due giornate ...