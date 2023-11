(Di martedì 28 novembre 2023) Da qualche anno a questa parte, le estati insono più torride del solito: siccità, fiumi a secco e ondate di caldo record con temperature oltre i 40°C rendono il paese asiatico tra i più colpiti dal cambiamento climatico. Per questo, la leadership cinese è sempre più motivata ad affrontare...

Il semaforo lampeggia: caos Spd, Verdi, Liberali. E Scholz adesso traballa

Il presidenteCsu, Markus Söder, ha invocato le elezioni anticipate il 9 giungo 2024 in ... Provocazioni, forse: certo, il semaforo di Scholz appare prossimo al

Il cortocircuito della svolta green della Cina Today.it

Il cortocircuito della democrazia in Israele Il Manifesto

Cos’è la tachicardia parossistica sopraventricolare, il problema al cuore di cui soffre Laura Pausini

Laura Pausini ha raccontato di soffrire di tachicardia parossistica sopraventricolare, una condizione provocata da difetti congeniti o malattie ...

“Della violenza sulle donne con disabilità conosciamo solo la punta di un iceberg. Manca il vocabolario culturale per raccontare le nostre vite”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...