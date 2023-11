Corona : “Spalletti difende dei ragazzi che non meritano la maglia azzurra”

Il coro, la maglia e il saluto a Ibra: Sinner, accoglienza da re a San Siro

Jannik Sinner è presente a San Siro per Milan - Borussia Dortmund. Il tennista, super tifoso dei rossoneri, è stato accolto così dal ...

Soulé segna ancora, i tifosi del Frosinone fanno partire il coro! Tuttosport

SÜDTIROL-BRESCIA: 1-1 (TABELLINO CON VOTI E CRONACA) Bresciaingol

Sinner al Meazza per Milan-Borussia Dortmund: cori, applausi e l’abbraccio con Ibrahimovic

A sorpresa è sceso in campo, tra l’ovazione del pubblico che prima ha urlato il suo nome più volte come si fa per i calciatori e poi gli ha dedicato un coro di benvenuto. L'altoatesino ha preso un ...

Il coro da stadio più folle di sempre È italiano e sembra una canzone pronta per Sanremo

Certi cori da stadio sono davvero molto orecchiabili e apprezzati da tutti, ma questo è davvero perfetto per andare a Sanremo.