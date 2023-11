Il carcere ingiusto ci costa 870 milioni di euro

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) Continua ad essere al centro delle discussioni la lotta tra politica e magistratura, errori giudiziari, spesso definiti “numeri della vergogna”, che comportano conseguenze gravissime sull’innocente. Quest’ultimo infatti subisce una ingiusta privazione della libertà con la reclusione o addirittura, negli ordinamenti dove vige la pena di morte, della vita. Sono impressionanti (e sicuramente insufficienti) anche le cifre spese in vent'anni per risarcire i cittadini vittime di decine di migliaia di illegittime detenzioni ed errori commessi nei tribunali. Per contro, mentre la riforma del ministro Marta Cartabia risulta ancora carente su questi aspetti di civiltà, restano rarissimi i casi in cui chi ha emesso un giudizio sbagliato è chiamato a risponderne. Uno degli ultimi casi del 2021 arriva da Lecce. Daniele Leotta è rimasto dietro le sbarre per 15 mesi. Il 44enne avrebbe rubato una ...