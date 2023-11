Il buffo tentativo di scagionare Franceschini | ex ministro che ha dimenticato tutte le donne

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) La storia del film «C'è ancora domani» di Paola Cortellesi, baciato dal successo di pubblico e di critica, e che invece era stato bocciato dalla commissione tecnica del ministero della Cultura guidato da Dario, è da antologia. «Progetto di opera non giudicata di straordinaria qualità artistica», era stata la sentenza da bollino nero, applicato senza pietà alla pellicola: in passato altri giudizi avevano cercato di fermare Gabriele Muccino, per esempio. Ma qual è la ciliegina sulla torta? Ildi affibbiare all'attuale titolare del dicastero della cultura, Gennaro Sangiuliano, la responsabilità dell'operazione contro il progetto della Cortellesi, nascondendo il nome del suo precedessore, il dem. Sarebbe il caso di dare vita a una rassegna cinematografica con i film che erano stati bocciati ...